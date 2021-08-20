Євросоюз визнав українські ковід-сертифікати. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. І пообіцяли, що електронний документ можна буде побачити в додатку "Дія" - після другого щеплення. Водночас таке визнання має рекомендаційний характер.

Тож кого і на яких умовах впускати, вирішуватимуть самі держви-члени Євросоюзу. Сьогодні має відбутися спільний брифінг представників Мінцифри, Мінохорони здоров'я і ЄС. На ньому обіцяють розповісти про всі нюанси нової системи та деякі технічні моменти.