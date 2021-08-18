Нова Зеландія знову оголосила локдаун через один випадок коронавірусу [ Редактировать ]
Нова Зеландія знову оголосила загально-національний локдаун через один випадок зараження коронавірусом. До цього захворювання не виявляли півроку. Ковід підхопив житель міста Окленд. У цьому населеному пункті й регіоні довкола карантин запровадили на тиждень, у решті країни - на три дні.
Не працюватимуть школи та офіси. Відчиненими залишать лише крамниці з товарами першої необхідності. В уряді припускають, що новий випадок захворювання пов'язаний із новим штамом "Дельта", утім результатів тестів ще чекають.
Джасінда Ардерн, прем'єр-міністр Нової Зеландії:
Ми ухвалюємо рішення за принципом "дії на випередження". Краще почати раніше, аніж дати вірусу розгулятися, й спостерігати за тим, як він шириться. Ми бачили жахливі наслідки занадто пізньої реакції у різних країнах, зокрема і в наших сусідів.
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