Нова Зеландія знову оголосила загально-національний локдаун через один випадок зараження коронавірусом. До цього захворювання не виявляли півроку. Ковід підхопив житель міста Окленд. У цьому населеному пункті й регіоні довкола карантин запровадили на тиждень, у решті країни - на три дні.

Не працюватимуть школи та офіси. Відчиненими залишать лише крамниці з товарами першої необхідності. В уряді припускають, що новий випадок захворювання пов'язаний із новим штамом "Дельта", утім результатів тестів ще чекають.

Джасінда Ардерн, прем'єр-міністр Нової Зеландії: