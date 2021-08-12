Спецпропуски на транспорт в Киеве: главные вопросы и ответы на них [ Редактировать ]
В Киеве власти наладили систему выдачи электронных пропусков на транспорт на случай введения локдауна. Киевская городская государственная администрация дала ответы на самые распространенные вопросы. Система подачи заявок начала работу в тестовом режиме еще 10 августа.
Отметим, что такие пропуска будут работать в случае усиления карантинных ограничений.
Заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба также заявил о том, что несмотря на то, что сейчас в Киеве нет локдауна, администрация приняла решение подготовиться к этому заранее.
Ранее сообщалось, что в Киеве начали составлять списки для выдачи пропусков на транспорт.
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