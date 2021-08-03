В Киеве власти наладили систему выдачи электронных пропусков на транспорт на случай введения локдауна. Форма будет обнародована в начале следующей недели.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Владимир Бондаренко в эфире одного из телеканалов.

"Кто может получить? Конечно, это предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Это предприятия транспорта, это предприятия, которые работают в сфере фармации, это предприятия, которые обеспечивают жилищно-коммунальное хозяйство", - сказал он.

Читайте также Новый локдаун в Украине: будут ли привилегии для вакцинированных

По словам заместителя председателя КГГА, перечень будет немного расширен по сравнению с предыдущими локдаунами.

Бондаренко отметил, что подготовка к внедрению пропусков означает, что в городе не исключают возможности локдауна, "к сожалению, как весь мир".

Он также добавил, что власти работают над тем, чтобы выдавать пропуска для посещения медицинских учреждений. В то же время, для некритических случаев, к примеру, отвезти ребенка в садик, пропуска не предусмотрены.

Ранее сообщалось, что в Киеве начали составлять списки для выдачи пропусков на транспорт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.