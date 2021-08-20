В пятницу, 20 августа, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Там она проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На видео, которое опубликовало российское информагенстство, видно, как следует кортеж Меркель.

Отметим, что 20 августа ожидается встреча Меркель с Путиным. Как известно, среди тем встречи будут Украина и Афганистан.

Ранее мы писали о том, что канцлер Германии Ангела Меркель встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Также читайте о том, что Еврокомиссия получила запрос Украины о консультациях по "Северному потоку-2".

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