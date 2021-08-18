Обсудят Украину и Афганистан: появились подробности встречи Меркель и Путина [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 20 августа, встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Среди тем встречи будут Украина и Афганистан.
Об этом сообщает пресс-секретарь Кабмина Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине.
Также лидеры двух государств могут обсудить ситуацию в Беларуси.
"Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Беларуси", - сказал Зайберт, добавив, что Афганистан тоже будет на повестке дня.
Ранее мы писали о том, что Еврокомиссия получила запрос Украины о консультациях по "Северному потоку-2".
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