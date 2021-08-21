В Коростене копали котлован под флагшток, а нашли мамонта (видео) [ Редактировать ]
Источник: Суспільне
В Коростене Житомирской области установка флагштока ко Дню независимости Украины привела к важному научному открытию. Об этом сообщает "Суспільне".
Строители, которые копали котлован под основание флагштока в городском парке, натолкнулись на огромные кости доисторического животного. Вызвали археологов, которые подтвердили - это кости мамонта. "Коростенского мамонта" изучает старший научный сотрудник института археологии Национальной академии наук Андрей Петраускас.
Они (кости - ред.) еще в очень хорошем состоянии, не разложившиеся. Мы можем надеяться, что при раскопках, которые будут проводиться в октябре, мы сможем получить какой-то костный материал в хорошем состоянии. Также важно то, что оно находится в прослойках, принадлежащих к ледниковому периоду.
Работы по установке 50-метрового флагштока в городском парке приостановили. Власти Коростеня договариваются с подрядчиками об установке навеса над котлованом, чтобы уберечь кости предка слонов от повреждений до приезда ученых.
Как сообщали "Подробности", 20 августа в Хеpcоне рухнул cамый выcокий флагшток в облаcти, который установили к 30-й годовщине Независимости Украины. Иронично, что конструкция упала на автомобиль Lexus городского чиновника, который и отвечал за установку флагштока.
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