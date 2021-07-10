Фото: в Коростене на гулянии при праздновании Ивана Купала произошел взрыв и пожар

В Коростене во время массового празднования Ивана Купала в зоне отдыха около реки произошло огненное ЧП - рядом с огромным костром и пиротехникой взорвались канистры с бензином и случился пожар.

В результате инцидента пострадали три человека.

Об этом 10 июля передали в пресс-службе полиции Житомирской области.

По факту происшествия было начато уголовное производство. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УК Украины.

Предварительно известно, взрыв прогремел вчера около одиннадцати вечера. В больницу обратились с ожогами трое жителей райцентра, которые находились на гулянии.

"Им была оказана необходимая помощь и назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Сам взрыв с пожаром сняли на видео очевидцы, после чего кадры попали в распоряжение местного издания "Коростень.today".

"Взорвались канистры с бензином под пиротехникой. На видео видно, что на костре сидел парень. Этого, что был снизу с канистрой, взрывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но из последних сил сам выбрался из огня и нырнул в воду", - рассказали горожане журналистам.

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