Зе-власть переступила черту, отделяющую демократию от диктатуры. Вопреки Конституции и законам Украины без суда и следствия вводятся санкции и ограничиваются права граждан. Власть отбирает у сотен тысяч людей из 18 ОТГ украинского Донбасса право на свободные демократические выборы. Ведет открыто дискриминационную политику в отношении национальных громад, в первую очередь русскоязычных граждан.

В Украине целенаправленно уничтожается свобода слова и инакомыслие.

Без суда и следствия СНБО прекращает работу независимых СМИ, интернет-ресурсов блогеров с многомиллионной аудиторией. Подавляется деятельность парламентской оппозиции, а против ее представителей ведутся откровенные политические репрессии. Плодятся сфальсифицированные обвинения и фабрикуются уголовные дела.

Диктаторские замашки власти не должны оставаться без политического ответа.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" в знак протеста против произвола и диктаторских замашек власти отказывается принимать участие во внеочередном заседании Верховной Рады Украины 23 августа 2021 года. Этим шагом мы хотим показать Зе-команде свою готовность защищать украинскую Конституцию и права граждан. Продемонстрировать международным партнерам Украины, что украинская демократия находится в опасности. Заверить украинский народ, что в этой борьбе мы не отступим!