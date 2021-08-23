Один український військовий загинув на Сході країни минулої доби. Ворог п'ять разів обстрілював позиції українських армійців.

Поблизу Луганського накривав з автоматичних станкових гранатометів. А біля Мар'їнки з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також армійці зафіксували ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. На атаки супротивника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про військові будні оборонців - Ігор Левенок.

Передова під Горлівкою. Світання. Час, коли у мирній Україні люди ще додивляються сни, тут робота у розпалі. Бо саме зараз - ворог починає гатити з різних калібрів.

Застосовують і стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети і гранатомети СПГ, РПГ. Буває, що кидають і так звані перекрути. На РПГ накручують 82 калібра міну і здійснюють постріли в нашу сторону.

Армійці видивляються: звідки веде вогонь супротивник. Давати відповідь треба із розумом. Бо часто ворог провокує пострілами, аби виявити вогневі точки наших бійців.

Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:

Особливо ранком і ввечорі і вночі, а вдень дуже рідко. На тому тижні були міномети вдень. А так вдень тільки стрілецька зброя, ну і снайпери працюють вдень.

Ілля на фронті з 2015. До війни працював ветеринаром. Удома родина, троє дітей. Чоловік не говіркий. На руці татуювання - тризуб у стародавньому орнаменті. Зробив, коли пішов воювати.

Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:

Це ще з 2015-го року в мене було бажання зробити його. Тризуб це воля, а ми вільні люди. Україна переможе! Із днем незалежності всіх.

Але ж боротьба за незалежність ще триває. Ілля каже: він тут виборює країну не тільки для себе.

Ілля, військовослужбовець Збройних сил України: