Біля Мар'їнки противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів [ Редактировать ]
Один український військовий загинув на Сході країни минулої доби. Ворог п'ять разів обстрілював позиції українських армійців.
Поблизу Луганського накривав з автоматичних станкових гранатометів. А біля Мар'їнки з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Також армійці зафіксували ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. На атаки супротивника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про військові будні оборонців - Ігор Левенок.
Передова під Горлівкою. Світання. Час, коли у мирній Україні люди ще додивляються сни, тут робота у розпалі. Бо саме зараз - ворог починає гатити з різних калібрів.
Застосовують і стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети і гранатомети СПГ, РПГ. Буває, що кидають і так звані перекрути. На РПГ накручують 82 калібра міну і здійснюють постріли в нашу сторону.
Армійці видивляються: звідки веде вогонь супротивник. Давати відповідь треба із розумом. Бо часто ворог провокує пострілами, аби виявити вогневі точки наших бійців.
Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:
Особливо ранком і ввечорі і вночі, а вдень дуже рідко. На тому тижні були міномети вдень. А так вдень тільки стрілецька зброя, ну і снайпери працюють вдень.
Ілля на фронті з 2015. До війни працював ветеринаром. Удома родина, троє дітей. Чоловік не говіркий. На руці татуювання - тризуб у стародавньому орнаменті. Зробив, коли пішов воювати.
Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:
Це ще з 2015-го року в мене було бажання зробити його. Тризуб це воля, а ми вільні люди. Україна переможе! Із днем незалежності всіх.
Але ж боротьба за незалежність ще триває. Ілля каже: він тут виборює країну не тільки для себе.
Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:
Мої діти повинні жити у вільній і незалежній державі під назвою Україна. І тому я знаходжуся зараз тут і буду знаходитися. Поки ворог не покине нашу землю.
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А біля Мар'їнки з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на Луганщині армійці зафіксували ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування
Передові позиції наших вояків знаходяться на відстані автоматного пострілу з боку противника. Тому нічні зміни чергових тут проходять швидко і без зайвих розмов - бійцям треба якнайшвидше спуститися в укриття
Зміни в поведінці противника можна побачити і неозброєним оком. За останній місяць ворог почав активно застосовувати разом із мінометами навіть ствольну артилерію
Зі стрілецької зброї двічі атакував позиції армійців поблизу Причепилівки. А на півночі Луганщини ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування
А зміни в поведінці противника можна побачити і неозброєним оком. За останній місяць ворог почав активно застосовувати разом із мінометами навіть ствольну артилерію