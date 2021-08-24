Папа Римський Франциск може зректися престолу [ Редактировать ]
Папа Римський Франциск може зректися престолу. Через погіршення здоров'я. Як повідомляє італійське видання "Ліберо", у Ватикані вже говорять про конклав - збори, на яких обирають Папу Римського.
А сам Франциск нібито вже повідомив про намір піти. Нещодавно, нагадаю, йому зробили операцію на кишківнику.
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