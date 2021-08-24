У Ватикані вже говорять про конклав

Папа Римський Франциск може зректися престолу. Через погіршення здоров'я. Як повідомляє італійське видання "Ліберо", у Ватикані вже говорять про конклав - збори, на яких обирають Папу Римського.

А сам Франциск нібито вже повідомив про намір піти. Нещодавно, нагадаю, йому зробили операцію на кишківнику.