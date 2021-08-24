Во вторник, 24 августа, в Украине отмечают День Независимости. В рамках празднования в Киеве и Одессе проходит военный парад с участием более пяти тысяч военнослужащих и рекордного числа техники.

11:43 Показали морской парад с участием военных кораблей Украины и НАТО в Одессе.

11:41 Над Крещатиком прошел парад авиационной техники. Среди них мировые рекордсмены военно-транспортный Ан-70 и самый большой и грузоподъемный самолет за всю историю мировой авиации Ан-225 "Мрия".

11:29 Украинский оркестр исполняет Оду к радости Людвига ван Бетховена, которая является "символом единения".

11:23 По главной украинской улице шагают вооруженные силы стран-партнеров Украины. Среди которых были: Британия, Грузия, Дания, Эстония, Канада, Латвия, Литва, Молдова, Словакия, Финляндия, Чехия, Швеция, США.

11:12 По Крещатику шагают парадные расчеты украинских войск и курсанты военных вузов.

11:05 На главной улице столицы начался военный парад. Сначала на Майдан Незалежности вынесли флаг Украины, затем пошли военные.

Первыми среди участников парада по Крещатику прошли ветераны АТО и ООС.

10:49 Минута молчания в память о тех, кто погиб, сражаясь за независимость Украины.

"Они погибли ради будущего наших детей и внуков", - отметил Зеленский.

10:28 Началась церемония вручения наград и орденов. Первые - посмертные, получают вдовы под аплодисменты присутствующих.

10:24 Зеленский перечислил области Украины и знаменитых украинцев, которых они "подарили".

10:20 Внутренние распри - больший враг Украины, чем кто-либо другой, отметил Зеленский.

10:19 Украина больше никому не позволит "аннексировать" свою историю, своих героев и культурных деятелей, подчеркнул президент.

10:16 Зеленский подписал специальный указ об учреждении нового праздника - Дня Украинской государственности.

"Мы начинаем отмечать День Украинской Государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева - столицы Киевской Руси-Украины, которую не зря называют местом, где все начинается... Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности - в день крещения Киевской Руси-Украины".

10:14 Год основания Киева - точка отсчета украинской государственности. Киев - город, где все начинается: язык, православие, государственность, говорит президент.

10:11 Украина отмечает день возобновления независимости, отметил Зеленский.

"Нашей Конституции 311 лет... Она наконец-то дома и каждый может увидеть ее в Софиевском соборе... Нашей гривне больше тысячелетия... Наш тризуб был на кирпичах Десятинной церкви 1025 лет назад".

10:09 Слово взял президент.

10:07 На Майдане Незалежности оркестр и хор исполняют гимн Украины.

10:03 Зеленский прибыл на Майдан. Начался парад.

09:50 Президент Владимир Зеленский вместе с супругой возложили цветы к памятному знаку Героям Небесной сотни на улице Институтской.

09:48 В центр Киева прибывают иностранные делегации на уровне глав государств, руководителей правительств и парламентов.

09:39 На Крещатик приехал Патриарх Варфоломей и президент Литвы Гитанас Науседа с супругой.

Ранее мы писали о том, как военные готовятся к параду ко Дню Независимости.

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