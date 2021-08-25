Реакция России на "Крымскую платформу": Кулеба сделал заявление [ Редактировать ]
В среду, 25 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что считает "истерической" реакцию России на саммит "Крымской платформы". Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиа-ресурсов. Там пылает.
По его словам, после саммита вышло более 300 публикаций о "Крымской платформе" в 50 странах и информация о ней продолжает распространяться.
Цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, побывавших на саммите в Киеве. Миллионы людей в мире узнали о Крымской платформе.
Ранее сообщалось, что в Конгрессе США обратились к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире
по теме
Канцлер Германии Ангела Меркель, перед визитом в Украину, посетит Россию
Во вторник, 10 августа, три страны подтвердили свое участие в учредительном саммите Крымской платформы
Россия в очередной раз сорвала работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе
Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил о том, почему России удалось захватить Крым
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сделала важное заявление о вступлении Украины в НАТО