В среду, 25 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что считает "истерической" реакцию России на саммит "Крымской платформы". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиа-ресурсов. Там пылает.

По его словам, после саммита вышло более 300 публикаций о "Крымской платформе" в 50 странах и информация о ней продолжает распространяться.

Цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, побывавших на саммите в Киеве. Миллионы людей в мире узнали о Крымской платформе.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США обратились к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

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