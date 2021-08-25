В Киеве полицейские задержали мужчину, который сбросил свою знакомую с седьмого этажа. Трагедия произошла на улице на улице Оноре де Бальзака в Деснянском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В результате падения 37-летняя женщина погибла, а убийца попытался скрыться, но был задержан местными жителями, которые стали свидетелями преступления.

Правоохранителям удалось выяснить, что мужчина и женщина вместе проживали в съемной квартире. Между ними возник конфликт, в ходе которого он начал выталкивать женщину с балкона. Крики жертвы услышала прохожая, которая стала кричать убийце, чтобы он остановился, однако тот не слушал и продолжал выталкивать свою жертву с балкона.

Женщина не удержалась и упала с высоты 7-го этажа. К сожалению, она погибла на месте. Полицейские задержали 55-летнего уроженца Донецкой области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой. Теперь за умышленное убийство (ст. 115 УКУ) ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в городе Теребовля Тернопольской области 81-летняя женщина при падении с балкона пятого этажа зацепилась за веревки этажом ниже. Это спасло ей жизнь.