В Киеве произошло ДТП с автобусом сообщением "Кишинев-Москва", пострадали 18 человек. Об этом сообщает "Киев.Оперативный".

Ночью на спуске с улицы Елены Телиги возле АЗС водитель автобуса Setra (MXG340) не справился с управлением, въехал в бордюр и перевернулся на бок.

Автобус был полон пассажиров. Всего за помощью врачей обратились 18 человек, из которых 8 были госпитализированы.

Автобус прошел в сантиметрах от бензовоза, который как раз стоял возле АЗС. На месте работали много врачей скорой, ГСЧС и правоохранители.

Читайте также, в Белгород-Днестровском районе Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, один - в реанимации. Служебный автомобиль с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из города Татарбунары в поселок городского типа Сарату.

Кроме того, в Чернигове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб сотрудник полиции. От полученных телесных повреждений майор Национальной полиции, к сожалению, погиб на месте происшествия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.