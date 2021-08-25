В Киеве перевернулся автобус [ Редактировать ]
В Киеве произошло ДТП с автобусом сообщением "Кишинев-Москва", пострадали 18 человек. Об этом сообщает "Киев.Оперативный".
Ночью на спуске с улицы Елены Телиги возле АЗС водитель автобуса Setra (MXG340) не справился с управлением, въехал в бордюр и перевернулся на бок.
Автобус был полон пассажиров. Всего за помощью врачей обратились 18 человек, из которых 8 были госпитализированы.
Автобус прошел в сантиметрах от бензовоза, который как раз стоял возле АЗС. На месте работали много врачей скорой, ГСЧС и правоохранители.
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Кроме того, в Чернигове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб сотрудник полиции. От полученных телесных повреждений майор Национальной полиции, к сожалению, погиб на месте происшествия.
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