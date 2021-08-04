В городе Теребовля Тернопольской области 81-летняя женщина при падении с балкона пятого этажа зацепилась за веревки этажом ниже. Ее удалось спасти. Об этом сообщает osn.com.ua со ссылкой на ГСЧС.

"3 августа на номер экстренного вызова 101 поступило сообщение о том, что в г. Теребовля на ул. Сечевых Стрельцов, 30 существует угроза падения человека с балкона четвертого этажа", - говорится в сообщении.

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Прибыв по указанному адресу, спасатели увидели женщину, которая при падении зацепилась за веревки для сушки белья и удерживалась таким образом.





Пока один из сотрудников ГСЧС поддерживал обессиленную женщину, другие установили выдвижную лестницу и добрались до нее. Пострадавшую сняли на балкон третьего этажа и благополучно передали медикам.

Ранее сообщалось, что в Одессе молодой мужчина выпал из окна восьмого этажа.

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