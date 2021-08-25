"Мир переоценил способность афганских сил" - Меркель [ Редактировать ]
В среду, 25 августа, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир переоценил способность афганских сил сопротивляться талибам. Об этом сообщает сказано в заявлении в Бундестаге.
По ее словам, теперь возникла угроза превращения Афганистана в оплот террористов.
Международное сообщество ожидало, что будут бои афганских сил с набравшими силу талибами. Мы недооценили, с какой молниеносной скоростью афганские силы прекратят сопротивление.
Канцлер Германии отметила, что международное сообщество достигло той цели, которую ставило перед собой в 2001 году - воспрепятствовать тому, чтобы на территории Афганистана планировались террористические атаки в других странах.
Напомним, что Украина провела эвакуацию своих граждан из Афганистана. Из Кабула вылетели три украинских самолета. Вместе с нашими соотечественниками вывезли граждан Афганистана и других стран.
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