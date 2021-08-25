Радикальное движение "Талибан" перекрыло дороги в аэропорт Кабула для граждан Афганистана. Об этом сообщил представитель талибов Забихулла Муджахид, передает The Guardian.

Дорога в аэропорт Кабула заблокирована. Иностранцы могут проехать по ней, но афганцам проехать по ней не разрешено.

Представитель "Талибана" дал противоречивые объяснения относительно мотивов такого решения. Сперва он заявлял, что дорогу в аэропорт перекрыли из-за опасений давки и гибели людей. А потом признался, что новые власти Афганистана не хотят, чтобы страну покидали такие специалисты как инженеры и врачи.

Мы просим (американцев, - ред.) остановить этот процесс (эвакуации афганцев, - ред.). Этой стране нужен их опыт. Их нельзя везти в другие страны.

Также представитель "Талибан" заявил BBC, что запретит эвакуацию иностранных граждан из Кабула после 31 августа. Пл словам Забихулла Муджахида у западных стран есть достаточно времени для вывоза своих граждан.

31 августа - это время, которое было выделено, а эвакуация после этой даты противоречит договоренностям. Всех людей следует вывезти до этой даты.

Ранее представитель "Талибана" Сухейль Шахин заявил, что США и Британия должны до 31 августа вывести из Афганистана свои вооруженные силы. В противном случае со стороны движения "последует реакция".

Напомним, что Украина провела эвакуацию своих граждан из Афганистана. Из Кабула вылетели три украинских самолета. Вместе с нашими соотечественниками вывезли граждан Афганистана и других стран.