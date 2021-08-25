Столиця болгар в Україні. Успішний приклад мульти-національної громади. Це все про Болград. Місту на Одещині.

Як воно з'явилося на мапі та чим живе сьогодні - про це далі.

Болград двісті років тому заснували переселенці з Болгарії. За цей час місто встигло побувати у складі аж п'яти держав.

Сергій Димитрієв, Болградський міський голова, "Опозиційна платформа - За життя":

На каких-то этапах у нас было поднятие, Болград процветал, на каких-то были, конечно, негативные изменения, но мы с оптимизмом смотрим в будущее, мы все сделаем и я верю в это, что Болград будет еще больше цвести, расцветать!

Родзинка Болграду - Спасо-Преображенський собор, а поруч - пам'ятник Іванові Інзову, до якого сьогодні покладають квіти. Його вважають найголовнішим засновником міста.

Михайло Садаклієв, голова Болградської райради, "Опозиційна платформа - За життя":

Самое главное, что он не просто помог им здесь обосноваться на этих землях он создал все условия для развития, для ведения хозяйства, освободили их от воинской повинности и буквально в течение двадцати-тридцати лет после образования нашего города - город стал одним из самых развитых здесь на юге Бессарабии!

У День міста Болград по-справжньому показав свою мультинаціональність: болгари, гагаузи, албанці та молдовани. І кожен тут зберіг свою ідентичність та повагу одне до одного.

Вадим Шкарівський, заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

І ніхто ні з ким ніколи не сперечався, не було на бійок, не було ніяких розборок чи чогось! Це приклад для всієї нашої країни, як потрібно жити в багатонаціональній державі! Ніхто не не комплексує по тому, що вони розмовляють чи на болгарській, чи на гагаузькій, чи на українській, чи російською мовою!

На святкування приїхав і міністр закордонних справ Болгарії Свєтлан Стоєв, який пообіцяв підтримку Болграду. А нардеп Микола Скорик зазначив, що поміч потрібна і від Києва.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

На жаль, от держава виділила багато коштів на святкування тридцятої річниці нашої незалежності. А на святкування двохсотріччя міста Болград з державного бюджету не було виділено нічого, і я вважаю, що це неприпустимо, це ганьба. Мені б дуже хотілося, щоб це стало поштовхом для керівництва держави розуміти, що держава не тільки в Києві і навіть не тільки в моїй улюбленій Одесі, вона в маленьких містах, таких, як Болград. І Болград це уособлення України на півдні нашої держави.

Завершаться святкування сьогодні ввечері справжніми народними гуляннями. А кульмінацією стане концерт співака Олександра Малініна на місцевому стадіоні. У Болград він прибув на запрошення Миколи Скорика.