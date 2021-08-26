У Бразилії з середини вересня почнуть імунізувати третьою дозою проти COVID-19.

Понад 700 тисяч нових інфікувань коронавірусом виявили у світі минулої доби. Найбільше - в США, Індії й Ірані. У Бразилії з середини вересня почнуть імунізувати третьою дозою проти COVID-19.

Отримати її зможуть люди старші за 80 років і вразливі групи населення. Уряд Мальти визнав українські цифрові сертифікати про вакцинацію.

У вітчизняному МЗС зазначили - працюють над збільшенням свободи та безпеки подорожей українців.