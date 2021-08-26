У світі зафіксували понад 700 тисяч нових інфікувань COVID-19 [ Редактировать ]
Понад 700 тисяч нових інфікувань коронавірусом виявили у світі минулої доби. Найбільше - в США, Індії й Ірані. У Бразилії з середини вересня почнуть імунізувати третьою дозою проти COVID-19.
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