На Паралимпийских играх, которые проходят в японской столице Токио, зафиксировали первый случай госпитализации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает новостное агенство Kyodo News.

Болезнь "уложила" на больничную койку человека, который не является спортсменом, однако непосредственно связан с проведением спортивного праздника.

Человек из-за рубежа, связанный с играми, но не спортсмен. Его госпитализировали после положительного результата теста на коронавирус в понедельник...пациент в стабильном состоянии.

Отмечается, что за минувшие сутки на территории Олимпийской деревни было зафиксировано 15 случаев COVID-19. Таким образом в настоящее время количество инфицированных участников Паралимпийских игр увеличилось до 184.

Читайте также, организаторы Паралимпийских игр в Токио заявили о проведении соревнований без зрителей. Такое решение связано со стремительным ростом больных COVID-19 в Японии, организаторы планируют допустить на спортивные локации Паралимпиады в префектуре Сидзуока студентов.

Кроме того, на территории паралимпийской деревни среди спортсменов в день начала Игр зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Еще девять случаев зарегистрировано среди работников, согласно протоколу, в ближайшее время в деревне будут устанавливать лиц, которые контактировали с зараженным спортсменом.

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