В австралийском городе Сидней из-за вспышки коронавирусной инфекции "Дельта"-штамма в больницах случилась острая нехватка мест, в связи с чем медики приняли решение развернуть санитарные палатки, где принимают пациентов. Об этом сообщает Reuters.

Тем временем в штате Южный Уэльс, где находится Сидней, было лабораторно подтверждено 1029 случаев заболевания "Дельтой", этот показатель стал рекордным после предыдущих 919.

Отмечается, что пациентов проверяют на COVID-19 прямо в палатках посреди улиц. Местные власти заявили, что увеличили количество аппаратов ИВЛ для отделений интенсивной терапии в больницах штата в четыре раза, в настоящее время их две тысячи.

Читайте также, в Китае фиксируют вспышку штамма коронавируса "Дельта". Локальная вспышка в Нанкине уже распространилась на 26 других городов, источником вспышки стал рейс авиакомпании Air China, который прибыл из Москвы.

Кроме того, В Англии ухудшилась ситуация с коронавирусом среди молодежи. Согласно новым данным, заболеваемость среди людей в возрасте от 20 до 29 лет стала самой высокой среди всех возрастных групп в стране с момента начала пандемии.

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