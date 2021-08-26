Афганська криза спричинила політичний скандал у Великій Британії. Міністр закордонних справ Домінік Рааб не перервав відпочинку в Греції, коли стало зрозуміло, що ситуація загострюється.

Навіть не знайшов можливості зателефонувати афганському колезі. І цим поставив під загрозу життя тисяч людей. Докладніше - Світлана Чернецька з Лондона.

Дрібний золотистий пісок та чиста морська вода. Цей п'ятизірковий готель-бутик на Криті - улюблене місце зірок соцмереж і людей із набитими гаманцями. Але цього разу готель опинився в центрі уваги не завдяки туристичним принадам. Саме тут відпочивав із сім'єю британський міністр закордонних справ Домінік Рааб.

І все би нічого - члени уряду теж мають право на відпустку. Та гіршого часу годі й придумати. Міністр засмагав на сонечку, коли таліби завойовували афганські міста одне за одним.

Кір Стармер, лідер опозиції парламенту Великої Британії:

Він залишався на відпочинку, коли наша місія в Афганістані розпадалася. Він навіть не поговорив із міністрами регіону, коли Кабул рухнув. Лише задумайтеся над цим. Неможливо координувати міжнародну відповідь із пляжу. Прем'єр-міністр та міністр закордонних справ занедбали свої обов'язки, уряд виявився абсолютно неготовим до того, до чого мав готуватися 18 місяців.

Усе, чого хотіли від Рааба, - зробити один телефонний дзвінок. І домовитися з афганським колегою про евакуацію з країни громадян Сполученого Королівства та місцевих жителів, які працювали на британський уряд. Міністра навіть закликали повернутися з відпочинку раніше. Але Рааб вирішив, що ситуація не така вже й критична. І перервати відпустки не схотів.

Ліза Нанді, міністерка закордонних справ тіньового уряду Великої Британії:

І зараз з'ясувалося, що він навіть не підняв слухавки, коли йому телефонував афганський міністр закордонних справ. Коли талібан просувався до Кабула, коли кожна година, кожна хвилина мали значення, щоби вберегти наші досягнення, яких ми досягли завдяки величезним особистим жертвам британської армії останніх 20 років.

Коли міністр усе ж повернувся до роботи - телефонувати вже було нікому. Афганський уряд покинув країну. І під загрозою розправи талібаном опинилися тисячі британців та місцевих. А в аеропорту Кабула продовжують гинути люди, які відчайдушно хочуть покинути країну. Утім, Домінік Рааб заклики щодо відставки ігнорує. А прем'єр-міністр звільняти його наміру не має.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Міністр закордонних справ має мою абсолютну підтримку. І я хочу вас запевнити: увесь уряд працює практично без перерв і робить усе можливе, аби впоратися із ситуацією, яка давно назрівала, і щоб забрати так багато людей, як це можливо.

Тим часом, стало відомо, що в цей критичний час у відпустці перебував не лише міністр закордонних справ. А й ключові чиновники з його відомства, а ще - з міністерств оборони та внутрішніх справ.

Щоправда, за відпочинок у розпал міжнародної кризи доводиться виправдовуватися не лише британському міністрові. Німецька канцлерка Меркель теж потрапила під шквал критики після походу в кіно. Мовляв, не гоже насолоджуватися життям та сміятися в кінотеатрі, коли громадяни її країни переживають за життя громадян у Афганістані.