Чиновники вкрали мільйон на "Великому будівництві" у Каневі [ Редактировать ]
На Черкащині СБУ викрила посадовців на махінаціях із державними грошима. Ідеться майже про мільйон гривень із президентської програми "велике будівництво".
Слідчі встановили, що наприкінці 2020 під час капітального ремонту приймального відділення Канівської опорної лікарні посадовці профільного обласного департаменту свідомо завищили вартість виконаних робіт. Експертиза підтвердила 750 тисяч гривень збитків.
Чиновникам оголосили підозру, а поліція з'ясовує, куди ці гроші вивели.
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Слідчі встановили, що наприкінці минулого року під час ремонту приймального відділення Канівської опорної лікарні - посадовці профільного департаменту обладміністрації свідомо завищили вартість виконаних робіт.
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