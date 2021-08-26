"Мисливці на снайперів" відточували майстерність біля Криму [ Редактировать ]
Українські контр-снайпери відточували майстерність поблизу окупованого Криму. Питання вкрай важливе, оскільки більшість втрат серед українських воїнів за останній рік пов'язана саме з діями ворожих снайперів. Як відстрілялися на навчаннях наші бійці - про це Геннадій Вівденко.
Другий номер мені повинен підказати мені правильні поправки на вітер вертикальний, горизонтальний. Я повинен влучити з першого пострілу в мішень.
Другий номер займається верхуванням пострілу. В снайпери попав коли, так би мовити, становитися краще.
Вони щойно повернулися із зони бойових дій. І тепер елітні стрільці вдосконалюють свою майстерність на полігоні поблизу кордону з окупованим Кримом.
Закончил стрелять. Выстрел. Выстрел. Попадание, спокойно.
У руках стрільців - сучасні гвинтівки міжнародного зразка. На них так звані "кікімори". Від початку війни на сході їх масово виготовляли і доправляли на передову волонтери. Тепер армію повністю забезпечує держава.
Зараз ми виконуємо вправи холодний постріл на 400 метрів. Снайперська підготовка - особлива там повинна все бути в комплекті.
Щоб влучити в ціль, вони можуть у літню спеку або в снігу на морозі - пролежати багато годин. За неписаними жорсткими законами війни, у полон ці бійці не здаються.
позивний "Краб" військовослужбовець Збройних сил України:
Людина, яка йде готуватися на снайпера - вона апріорі має мати якісь навички, не один рік служби в якихось піхотних підрозділах, дуже багато сил потребується.
Снайпери насамперед відпрацьовували роботу в парі, щоб кожен кожного підтримував. Це можна назвати, зокрема, вищою математикою ведення бойових наземних дій.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:
Наші снайпери завжди використовують той досвід набутий в АТО та ООС, що обумовлено необхідністю всім снайперам бути уважними бути такими, щоб діяти у контрснайперських заходах.
За останні десять днів на фронті загинуло щонайменше четверо українських воїнів. Двоє від куль ворожих стрільців. Водночас за інформацією міжнародної організації International Human Rights - на фронті ліквідовано російського підполковника. У нього поцілив український снайпер.
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Водночас, за інформацією міжнародної організації "Інтренейшенел хюмен райтс", на фронті ліквідовано російського підполковника. У нього поцілив український снайпер.
Факт обстрілу зафіксували представники Спільного центру з контролю та координації припинення вогню.
Не припиняються ворожі обстріли на Сході країни. Біля Новолуганського і Травневого ворог бив по позиціях українських воїнів із протитанкових гранатометів.
Не припиняються ворожі обстріли на Сході країни. Біля Новолуганського і Травневого ворог бив по позиціях українських воїнів із протитанкових гранатометів.
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