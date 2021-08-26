За останні десять днів на фронті загинуло щонайменше четверо українських воїнів

Українські контр-снайпери відточували майстерність поблизу окупованого Криму. Питання вкрай важливе, оскільки більшість втрат серед українських воїнів за останній рік пов'язана саме з діями ворожих снайперів. Як відстрілялися на навчаннях наші бійці - про це Геннадій Вівденко.

Другий номер мені повинен підказати мені правильні поправки на вітер вертикальний, горизонтальний. Я повинен влучити з першого пострілу в мішень.

Другий номер займається верхуванням пострілу. В снайпери попав коли, так би мовити, становитися краще.

Вони щойно повернулися із зони бойових дій. І тепер елітні стрільці вдосконалюють свою майстерність на полігоні поблизу кордону з окупованим Кримом.

Закончил стрелять. Выстрел. Выстрел. Попадание, спокойно.

У руках стрільців - сучасні гвинтівки міжнародного зразка. На них так звані "кікімори". Від початку війни на сході їх масово виготовляли і доправляли на передову волонтери. Тепер армію повністю забезпечує держава.

Зараз ми виконуємо вправи холодний постріл на 400 метрів. Снайперська підготовка - особлива там повинна все бути в комплекті.

Щоб влучити в ціль, вони можуть у літню спеку або в снігу на морозі - пролежати багато годин. За неписаними жорсткими законами війни, у полон ці бійці не здаються.

позивний "Краб" військовослужбовець Збройних сил України:

Людина, яка йде готуватися на снайпера - вона апріорі має мати якісь навички, не один рік служби в якихось піхотних підрозділах, дуже багато сил потребується.

Снайпери насамперед відпрацьовували роботу в парі, щоб кожен кожного підтримував. Це можна назвати, зокрема, вищою математикою ведення бойових наземних дій.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Наші снайпери завжди використовують той досвід набутий в АТО та ООС, що обумовлено необхідністю всім снайперам бути уважними бути такими, щоб діяти у контрснайперських заходах.

За останні десять днів на фронті загинуло щонайменше четверо українських воїнів. Двоє від куль ворожих стрільців. Водночас за інформацією міжнародної організації International Human Rights - на фронті ліквідовано російського підполковника. У нього поцілив український снайпер.