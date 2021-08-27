Кропивницький зустрів учасників Всеукраїнському автопробігу [ Редактировать ]
Кропивницький зустрів учасників Всеукраїнського автопробігу та доєднався до нього.
Участь в заході взяло зо два десятки водіїв. Це представники Товариства сприяння обороні України, волонтери, атошники, громадські діячі. Акцію приурочили до річниці Незалежності. Автоколони рушили з різних міст країни: зокрема, з Одеси, Херсону та Миколаєва.
У кожному місті, через яке рухались машини, учасники вшановували пам'ять загиблих українських військових та активістів під час революції Гідності - біля місцевих пам'ятних знаків. Фінішує колона у Києві.
Володимир Колебіденко, учасник Всеукраїнського автопробігу:
Колеги виїхали з Херсона, Одеси, пройшли Миколаїв, ми зустрілися на в'їзді в Кіровоградській області і щас маршрут проходить через Кіровоград, Олександрівку і на Київ. Дані автопробіги проходять по всій Україні , так шо ми одна маленька частічка цього большого заходу і ми любим свою державу.
по теме
Не працюють паркувальні майданчики, під час тренувань обмежено доступ громадян до окремих територій на Трухановому острові
В Одесі головною родзинкою свята стали військово-морські сили. Там провели масштабний парад, участь в якому взяли приблизно тридцять кораблів та катерів. Долучилися і закордонні - з Італії, Румунії, Болгарії та Грузії.
Во вторник, 24 августа, в Одессе по случаю 30-й годовщины независимости Украины прошел военно-морской парад.
Катери й судна Військово-Морських сил відпрацювали урочисте проходження разом із прикордонниками
Составлен рейтинг ТОП-10 стран, где покупка и обслуживание автомобиля стоит очень дорого