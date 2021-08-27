В городе Днепр сухое дерево упало на пожилого мужчину, в результате чего тот получил серьезные травмы ног. Об этом сообщает издание "Информатор".

Страшный инцидент произошел в сквере Героев. Пострадавший в момент падения дерева проходил возле фонтана. В этот день в городе свирепствовала сильная буря. На место происшествия прибыли медики "скорой" помощи.

Фото: Информатор

Отмечается, что у 61-летнего мужчины были диагностированы переломы обоих ног. Его экстренно госпитализировали в Городскую клиническую больницу №16. На место происшествия прибыли правоохранители, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Читайте также, в Ужгороде ветка одного из деревьев, растущих вблизи кафе, упала на посетителей. В результате инцидента никто не погиб, однако травмы средней тяжести получили несколько человек, их немедленно госпитализировали.

Кроме того, во Львове из-за непогоды погибли двое молодых людей. 20-летний юноша и 18-летняя девушка сидели на лавочке, когда на них внезапно упало дерево, при этом чиновники Львовского горсовета уверяют, что дерево, упавшее на молодых людей - не было трухлявым.

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