Сильний буревій пронісся сімома областями України. Найбільше постраждали Львівщина та Закарпатська області. У Львові через негоду загинули двоє молодих людей. 20-річний юнак та 18-річна дівчина. На них у парку впали гілки дерева та металевий ліхтар. Деталі трагедії розкаже Христина Гашенко.

Стрийський парк. Розтрощена вщент лавка та пошматований букет квітів. Тут на побаченні зустрілися 20-річний юнак та 18-річна дівчина. На молоду пару із десятиметрової висоти впала гілка дерева та обвалилася частина металевого ліхтаря.

Ігор Курус, головний фахівець відділу зв'язків зі ЗМІ ДСНС у Львівській області:

Хлопець 2000 року та дівчина 2003 року. Від отриманих травм люди загинули на місці події. Рятувальники за допомогою бензопили розрізали гілку дерева та вивільнили тіла загиблих.

Дівчина - львів'янка. Хлопець - із Вінниччини. У Львові він навчався в Академії сухопутних військ. У Стрийському парку майже шість тисяч насаджень. Дерево, яке впало на молодих людей - не було трухлявим, переконують чиновники Львівської міськради. Кажуть, причина трагедії у блискавці, яка влучила у сусіднє дерево.

Олександра Сладкова, начальниця Управління екології департаменту містобудування Львівської міської ради:

Поруч було дерево зруйновано блискавкою, воно було в 10 метрах від цього дерева, воно пошкодило лавку, ми не можемо нічого стверджувати, але є висока ймовірність що блискавка влучила насправді в цю ділянку парку в сусіднє дерево, яке призвело до падіння дерев навколо.

Тим часом львівські комунальники продовжують прибирати повалені у місті дерева. Їх майже сотня.

Зеновій Луцко, комунальник:

Верба впала, поламала гілляки з горіха, зараз знімаємо то вишкою, щоб людям на голову не впало то їздимо по району і знімаємо всі гілляки, а потім під чисту убираємо то всьо, що аварійне.

Повалені дерева прибирають і в парках львівських національних університетів.

Тетяна Ган, заступниця директора ботанічного саду Львівського національного лісотехнічого університету:

Рубінії, псевдоакації, тюльпанне дерево, ліквідамбер багато, дуже багато. Ми вже 5 тракторів вивезли.

Без світла частково залишилися майже три сотні населених пунктів Львівщини.

Через негоду у західних регіонах України запізнювалися і потяги. Людям доводилося чекати до двох годин поспіль.

Накрила негода і Прикарпаття. Від нічного буревію постраждали чотири райони. Рятувальники всю ніч розчищати автошляхи від повалених дерев. У селі Микуличин одне з них розтрощило автівку. А в місті Надвірна в будинок влучила блискавка. Дотла вигоріло горище. Негода знеструмила майже сто п'ятдесят населених пунктів.