Любов, смерть та дерево: у Львові на побаченні вбило молоду пару [ Редактировать ]
Сильний буревій пронісся сімома областями України. Найбільше постраждали Львівщина та Закарпатська області. У Львові через негоду загинули двоє молодих людей. 20-річний юнак та 18-річна дівчина. На них у парку впали гілки дерева та металевий ліхтар. Деталі трагедії розкаже Христина Гашенко.
Стрийський парк. Розтрощена вщент лавка та пошматований букет квітів. Тут на побаченні зустрілися 20-річний юнак та 18-річна дівчина. На молоду пару із десятиметрової висоти впала гілка дерева та обвалилася частина металевого ліхтаря.
Ігор Курус, головний фахівець відділу зв'язків зі ЗМІ ДСНС у Львівській області:
Хлопець 2000 року та дівчина 2003 року. Від отриманих травм люди загинули на місці події. Рятувальники за допомогою бензопили розрізали гілку дерева та вивільнили тіла загиблих.
Дівчина - львів'янка. Хлопець - із Вінниччини. У Львові він навчався в Академії сухопутних військ. У Стрийському парку майже шість тисяч насаджень. Дерево, яке впало на молодих людей - не було трухлявим, переконують чиновники Львівської міськради. Кажуть, причина трагедії у блискавці, яка влучила у сусіднє дерево.
Олександра Сладкова, начальниця Управління екології департаменту містобудування Львівської міської ради:
Поруч було дерево зруйновано блискавкою, воно було в 10 метрах від цього дерева, воно пошкодило лавку, ми не можемо нічого стверджувати, але є висока ймовірність що блискавка влучила насправді в цю ділянку парку в сусіднє дерево, яке призвело до падіння дерев навколо.
Тим часом львівські комунальники продовжують прибирати повалені у місті дерева. Їх майже сотня.
Зеновій Луцко, комунальник:
Верба впала, поламала гілляки з горіха, зараз знімаємо то вишкою, щоб людям на голову не впало то їздимо по району і знімаємо всі гілляки, а потім під чисту убираємо то всьо, що аварійне.
Повалені дерева прибирають і в парках львівських національних університетів.
Тетяна Ган, заступниця директора ботанічного саду Львівського національного лісотехнічого університету:
Рубінії, псевдоакації, тюльпанне дерево, ліквідамбер багато, дуже багато. Ми вже 5 тракторів вивезли.
Без світла частково залишилися майже три сотні населених пунктів Львівщини.
Через негоду у західних регіонах України запізнювалися і потяги. Людям доводилося чекати до двох годин поспіль.
Накрила негода і Прикарпаття. Від нічного буревію постраждали чотири райони. Рятувальники всю ніч розчищати автошляхи від повалених дерев. У селі Микуличин одне з них розтрощило автівку. А в місті Надвірна в будинок влучила блискавка. Дотла вигоріло горище. Негода знеструмила майже сто п'ятдесят населених пунктів.
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