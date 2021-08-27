У Лондонському зоопарку розпочали щорічний перепис тварин [ Редактировать ]
У Лондонському зоопарку стартував щорічний "перепис населення". Співробітники звіринцю заміряють вагу та зріст , чи то довжину тварин.
Уже дізналися свої параметри пінгвіни, черепахи, леви, верблюди й деякі мавпи. Щоправда, стати на ваги чи до мірної стрічки погодилися лише в обмін на смачне частування. У зоопарку Лондона мешкає до 20 тисяч тварин. Стосується перепис не всіх - приміром, комах не рахують і не важать. Утім, на все знадобиться приблизно тиждень.
Анжела Райян, заступник директора зоопарку:
Коли ми важимо й заміряємо тварин, то отримуємо багато цінної інформації. І ділимося даними з фахівцями. Наприклад, міряємо лапи тигрів. У такий спосіб довідуємося, наскільки вони збільшуються з віком. Зоологи потім можуть за відбитками на землі дізнаватися, молоді чи дорослі тигри мешкають у тій чи іншій місцевості.
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