Україна має вибудувати власний вектор розвитку - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
Курс держави - в інтересах громадян. Україна має вибудувати власний вектор розвитку без участі третіх сторін. Таку думку висловив голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук в інтерв'ю українським ЗМІ.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Давайте мы сделаем так, чтобы власть шла по пути того, чтобы определить, какой должна быть Украина, какой она должна быть в интересах наших граждан. Не в интересах России, не в интересах Путина, не в интересах Вашингтона или Брюсселя, а в интересах наших граждан. Мы можем только сами построить страну путем вшивания, в тех интересах, которые являются общими. А я уже говорил, общие интересы - это экономическое восстановление, это экономический рост. Это защита свобод и прав наших граждан.
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