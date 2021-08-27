Зменшення тарифів, скасування земельної реформи та доступна медицина. Про це сьогодні говорили у Святогорську на Донеччині, де відбулася стратегічна сесія Національної платформи "Жінки за мир". А ще з нагальних викликів, які має вирішувати влада і про які говорили делегатки - демографічна криза, підтримка нужденних і - мир.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Мы видим, как восьмой год мир не приближается к нашей стране. Мы видим, как с каждым годом жизнь людей становится сложнее. Мы видим, что с каждым годом женщины в Украине все меньше рожают детей, и мы, женщины, не можем стоять в стороне. Для этого мы объединяемся. Мы предлагаем альтернативный план развития, для этого сегодня женщины Украины готовы действовать, защищать людей и делать все, чтобы Украина стала мирной и процветающей.