Свято Успіння Пресвятої Богородиці. Сьогодні православні віряни відзначають одне з найбільших християнських свят. У народі його називають Перша Пречиста. Про значення свята - Олена Логінова.

Успіння Пресвятої Богородиці - одне із дванадцяти найзначніших християнських свят. Цей день символізує закінчення земного життя святої Діви Марії - Матері Ісуса Христа, її вознесіння на небеса та возз'єднання зі своїм сином. А сама назва, "успіння", означає мирну кончину.

Митрополит Онуфрій, предстоятель Української православної церкви:

Сьогодні велике свято на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Матір божа відійшла з цього світу через своє успіння. Тобто та смерть, яку ми зараз називаєм смертю, для неї було успінням. Я всіх вітаю з цим святом Успіння Пресвятої Богородиці і бажаю, щоб Матір Божа, яка в різдві зберегла дівство і в успінні не залишилась виключенням бо вона не залишала своїми молитвами, бо вона просила, щоб Бог благословив нас, наші землі, наш народ . Зі святом.

Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської лаври:

Повинні берегти той великий дар - віру яку дарував нам господь по молитвах божої матері: через покаяння, через любов один до одного. Ми завжди повинні радіти цьому великому і радісному Дню і просити щоб колись і наш прийде смертний час, щоб господь прийняв нашу душу по молитвах Божої матері для царства небесного. Зі святом. І божого благословення. Хай хранить всіх вас.

Для Києво-Печерської Лаври - цей день особливий. Адже вона - Свято-Успенська. А головний собор освячений саме на честь Успіння Богородиці.