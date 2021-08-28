В Києво-Печерській Лаврі відзначили свято Успіння Пресвятої Богородиці [ Редактировать ]
Свято Успіння Пресвятої Богородиці. Сьогодні православні віряни відзначають одне з найбільших християнських свят. У народі його називають Перша Пречиста. Про значення свята - Олена Логінова.
Успіння Пресвятої Богородиці - одне із дванадцяти найзначніших християнських свят. Цей день символізує закінчення земного життя святої Діви Марії - Матері Ісуса Христа, її вознесіння на небеса та возз'єднання зі своїм сином. А сама назва, "успіння", означає мирну кончину.
Митрополит Онуфрій, предстоятель Української православної церкви:
Сьогодні велике свято на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Матір божа відійшла з цього світу через своє успіння. Тобто та смерть, яку ми зараз називаєм смертю, для неї було успінням. Я всіх вітаю з цим святом Успіння Пресвятої Богородиці і бажаю, щоб Матір Божа, яка в різдві зберегла дівство і в успінні не залишилась виключенням бо вона не залишала своїми молитвами, бо вона просила, щоб Бог благословив нас, наші землі, наш народ . Зі святом.
Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської лаври:
Повинні берегти той великий дар - віру яку дарував нам господь по молитвах божої матері: через покаяння, через любов один до одного. Ми завжди повинні радіти цьому великому і радісному Дню і просити щоб колись і наш прийде смертний час, щоб господь прийняв нашу душу по молитвах Божої матері для царства небесного. Зі святом. І божого благословення. Хай хранить всіх вас.
Для Києво-Печерської Лаври - цей день особливий. Адже вона - Свято-Успенська. А головний собор освячений саме на честь Успіння Богородиці.
Звичайно найбільше свято Лаври, у нас піднесений настрій, радісно що багато людей, спокійний настрій, умиротворений. Богородиця, можна сказати, завжди наша покровительниця завжди нас оберігає, надіємося на неї. Дякуємо за все. -Мы из Харькова приехали специально. Отбросить старое, ненужное, плохое. Зарядиться энергией новой жизни. -Это один из самых больших праздников в году, когда мы приходим почтить честь Божей Матери, когда мы вспоминаем бога и вспоминаем наш род, нашу культуру, приходя в храм. -Всем божей помощи и пусть на Украине будет мир и здоровье у всех.
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