На территории Украины за сутки зафиксировали 1906 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно данным Минздрава, всего за весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 2 284 191 зараженного. При этом выздоровели 2 206 392 украинца (685 - за минувшие сутки), а умерли 53 720 инфицированных (34 - за минувшие сутки). Также в украинские медучреждения за 24 часа госпитализировали 772 человека.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших находится в Киеве (240), Харьковской области (156), Днепропетровской области (140), Киевской области (134), а также Донецкой области (132). Известно, что за минувшие сутки в стране сделали 18 334 теста методом ПЦР, 3661 - методом ИФА и 16 859 - экспресс-тестов.

Читайте также, главный санитарный врач Игорь Кузин сказал, что новый локдаун в Украине возможен в ноябре этого года. В это время в стране случится вероятная третья волна коронавируса (COVID-19), он подчеркнул, что решение о вводе локдауна будет приниматься на местах в регионах.

Кроме того, врач-эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала о том, что вместе со стартом учебного года в школах, в стране есть угроза вспышки коронавируса среди детей. есть разговоры, чтобы вакцинировать всех детей, для этого нужно подготовить нормативную базу.

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