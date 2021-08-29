На территорию Украины для празднования 5782 еврейского Нового года "Рош га-Шана" приехали 5 тысяч хасидов-паломников. Об этом во время интервью одному из украинским телеканалов рассказал главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

По его словам, в Умань к могиле духовного наставника брацлавского хасидизма Раби Нахмана приезжают люди не только с территории Государства Израиль, но и со всего мира.

На самом деле, никто не знает точную цифру, ведь хасиды съезжаются со всего мира, не только с Израиля. И, по моей информации, есть более пяти тысяч хасидов уже на месте, наверное, даже значительно больше.

Отмечается, что в настоящее время хасиды находятся не только на территории Умани, но и в других городах. Известно, что безопасность празднования будут обеспечивать более полусотни сотрудников полиции из Днепра, Киева, Черкасс, Житомира, Винницы и Одессы.

Ранее мы писали, что в Умани завершается подготовка к безопасному приему паломников-хасидов для празднования иудейского нового года Рош ха-Шана. Перевозчики обязаны провести температурный скрининг всех паломников и лиц, которые их сопровождают.

Кроме того, в Одесской области пограничники задержали микроавтобус, перевозивший паломников-хасидов без документов. Иностранцы рассказали, что ехали на "старинное кладбище", а документы "оставили" в отеле в Умани, где они проживали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.