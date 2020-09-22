В Одесской области пограничники задержали микроавтобус, перевозивший паломников-хасидов без документов. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Поздно вечером 21 сентября неподалеку от государственной границы на перекрестке дорог пограничники совместно с полицией устроили "засаду" и остановили микроавтобусе Mercedes Sprinter. За его рулем находился 35-летний гражданин Украины, а в салоне - 11 иностранных граждан.

Никто из них не имел при себе документов. Иностранцы рассказали, что ехали на "старинное кладбище", а документы "оставили" в отеле в Умани, где они проживали. Пограничники заподозрили, что путешественники с ними не совсем честны и устроили проверку их личных вещей. Там нашлись и паспорта - одного гражданина Франции и десяти граждан Израиля. На "радостях" они начали танцевать для пограничников.

Как оказалось, хасиды ехали из Умани после завершения празднования Рош ха-Шана. Все они нарушили правила пребывания в Украине.

Иностранцев доставили в пограничное подразделение. Материалы на них пограничники направили в суд. Иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на пять лет и принудительно вернут на их родину.

Ранее сообщалось, что хасиды разрушили забор у могилы Раби Нахмана в Умани.