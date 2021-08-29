Юрій Бойко прокоментував, що від політичного сезону чекає опозиція [ Редактировать ]
Чого від нового політичного сезону чекає опозиція? І які саме питання депутати мають вирішити в першу чергу? Це нам прокоментував лідер опозиції Юрій Бойко.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Які закони має розглянути Верховна Рада?
В первую очередь конечно же ожидаем, что будут рассмотрены законы, которые позволят снизить коммунальные тарифы. А такие постановления уже вносились в парламент. И законы, которые увеличено будут финансирование медицины, поскольку мы, все специалисты считают, что будут следующая волна пандемии, мы должны быть к этому готовы увеличение выплат матерям с детьми. Социальные вопросы, связанные с увеличением выплат инвалидам, чернобыльцам. Остановление выплат. То есть то, которое ждут люди. Которые для них важны.
Як знизити тарифи?
Вопрос тарифов надо решать принципиально. Надо сделать тарифы доступными для людей цены. Справедливая цена должна быть. Газ - три тысячи. Электроэнергия - это 90 копеек. Это стоимость электроэнергии "Энергоатома". Который хватает для населения. Вот это должно быть. Тогда люди понимают за что они платят. А то, что сейчас там пытаются представить какую-то победу правительства. Посмотрели на потолок и поставили цену. Ну куда это годится? Это конечно что не пойдет.
Що робити з боргами?
Сначала надо сделать так, чтобы люди могли платить эти деньги. Сформировалось там 70 миллиардов задолженности. Гривен. А теперь говорят: а мы еще вас отключать будем, блокировать счета. Там карточки, и.т.д. То есть, сначала надо дать людям нормальные тарифы. Поэтому мы категорически против подобных инициатив. Да, собственно говоря, какой нормальный человек может с этим согласиться.
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