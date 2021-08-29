Політична осінь в Україні: які законопроекти розглядатимуть депутати? [ Редактировать ]
Україна готується до нового політичного сезону. Якою буде українська політична осінь? Хто з міністрів наступний на вихід? І чи не захитається крісло під спікером? Про це докладно поговоримо далі. А зараз пригадаємо, які ж закони депутати відклали на осінь?
А це реформа НАБУ, приватизація та продовження земельної реформи. Треба ще й бюджет на наступний рік проголосувати. Обранці знову візьмуться за великий державний герб. І тепер для ухвалення потрібна конституційна більшість 300 голосів.
Також на депутатів чекатимуть і два політичні важковаговики так званий "ресурсний" законопроект 56 два нулі, яким пропонують значно збільшити податки. До цього документа депутати подали рекордну кількість правок - понад 11 тисяч. Та президентський закон про деолігархізацію.
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