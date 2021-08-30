Самым полезным орехом, для употребления которого практически нет противопоказаний, является миндаль. Об этом рассказали врачи-диетологи, передает newsyou.info.

В его составе очень много магния и цинка. Он полезен, по сути, каждому и крайне редко попадает в зону непереносимости. Также очень полезными для употребления диетологи назвали пекан, макадамию и грецкий орех. Они пояснили, что человеку нужно употреблять горсть орехов в день, однако до этого их нужно подготовить.

Сырые и подсушенные орехи стоит замочить на ночь холодной водой. Утром их надо промыть и подсушить салфеткой. Диетологи объяснили, что в воде у орехов активизируются ферменты, и они лучше усваиваются в организме.

Под действием воды в составе орехов будет нивелироваться фитиновая кислота, которая удерживает фосфор, забирает из состава орехов цинк, железо, кальций и магний.

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