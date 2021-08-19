Мороженое - сладость, которую любят как взрослые, так и дети. Однако это не такой уж и диетический продукт, предупреждает диетолог Антонина Стародубова.

Кроме того, что из-за сладости можно легко набрать лишние килограммы, регулярное потребление десерта может повысить риски метаболических нарушений, сахарного диабета и других опасных заболеваний.

Врач отметила, что это десерт из сладкой замороженной смеси, и им не следует лакомиться более двух раз в неделю. Дело в том, что мороженое - очень сладкий и высококалорийный продукт, состоящий из молочных жиров и сахара. Отсюда и риски развития заболеваний желудка. Именно поэтому диетолог не рекомендовала есть более 100 г мороженого в неделю, пишет svidok.online.

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Специалист рекомендует при выборе мороженого обращать внимание на состав продукта и его пищевую ценность. Взрослому человеку, решившему полакомиться холодным десертом, следует выбрать продукт с невысоким содержанием жиров и сахара, а также вкусовых добавок и ароматизаторов - мороженое с добавлением ягод или фруктов.

Выбирая мороженое для ребенка, нужно руководствоваться примерно такими же правилами, за исключением одного важного пункта - детям можно и нужно есть мороженое с более высоким содержанием молочных жиров в продукте. Такими лакомством может быть мороженое сливочного сорта или классика - пломбир.

Однако не стоит забывать, что сегодня активно растет число заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и других проблем, связанных с высококалорийным рационом питания. Поэтому для перекуса лучше выбирать не сладкие продукты и напитки, а свежие фрукты и ягоды, салаты из свежих овощей и зелени, а также молочные и кисломолочные продукты пониженной жирности, нежареные и несоленые орехи и простую питьевую воду.

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