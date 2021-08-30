Во Франции приняли ошеломительное решение о правилах дорожного движения [ Редактировать ]
Во французской столице Париже ввели новые правила скоростного режима для автомобилей на улицах города. Теперь транспортные средства могут ездить со скоростью не выше 30 километров в час. Об этом сообщает новостное агенство Deutsche Welle.
Нововведение вступило в силу с 30 августа 2021 года. При этом какие-либо новые ограничения не касаются объездной дороги и отдельных бульваров. Согласно постановлению, ограничение скорости не распространяться на Елисейские поля, там режим по-прежнему составит 70 километров в час, а на бульварах - 50 километров в час.
Отмечается, что новое ограничение введено с целью повышения безопасности дорожного движения в столице Франции и снижению шума в городе. Известно, что более половины жителей Парижа поддержали нововведение, однако жители пригородов очень недовольны, так как им придется тратить больше времени на дорогу к работе и с работы.
Читайте также, в жилых зонах Киева ограничат скорость автомобилей до 30 км/час. Первые знаки уже начали устанавливать. Это поможет снизить количество жертв в результате ДТП, такие же ограничения действуют во многих европейских городах, например, в Берлине, Брюсселе, в скандинавских странах.
Кроме того, на территории Украины в Житомирской, Одесской и Черновицкой областях начнут функционировать 17 комплексов фото- и видеофиксации фиксации нарушений скоростных ограничений на дорогах. Нарушения начнут фиксировать городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов.
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