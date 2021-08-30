В Луганской области бушуют масштабные возгорания лесных насаждений. В настоящее время спасателям удалось локализовать пожары. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным спасателей, возгорание произошло в хвойной подстилке на территории леса вблизи населенного пункта Пудровка, который находится в Северодонецком районе. Для локализации возгорания спасатели вспахивали землю по периметру огня.

Фото: ГСЧС

Отмечается, что сейчас тушение возгорания продолжается. Мониторинг ситуации проходит с помощью беспилотного летательного аппарата. Известно, что в ходе в результате пожара, а также в ходе его тушения пострадавших или погибших, к счастью, нет.

Фото: ГСЧС

Читайте также, на юге Франции бушуют крупные лесные пожары, в настоящее время с ними борются сотни сотрудников спасательных служб. Впервые возгорание вспыхнуло недалеко от села Гонфарон, которое находится на расстоянии 50 километров от города Сен-Тропе.

Кроме того, вблизи столицы Государства Израиль Иерусалима случился масштабный лесной пожар. В настоящее время выгорело 17 тысяч квадратных метров насаждений, сейчас с огнем борются семь десятков пожарных автомобилей, а также 12 единиц пожарного воздушного транспорта.

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