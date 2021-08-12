В четверг, 12 августа, в Турции взяли под контроль все пожары, которые бушевали в течение последних недель. Местные жители могут постепенно переходить к нормальному ритму жизни, сообщает телерадиокомпания Bayrak.

"Мы стали единым сердцем для наших лесов с нашей любимой нацией во время катастрофы. Мы взяли все пожары под контроль", - заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Также министерство приняло решение закрыть поврежденные государственные охотничьи угодья в городах Анталия и Мугла на следующие два года.

Согласно информации местного метеорологического центра, в ближайшие дни в Турции ожидаются сильные дожди.

Ранее мы писали о том, что в Алжире "зверствуют" смертоносные лесные пожары.

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