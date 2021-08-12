Лесные пожары в Турции взяли под контроль [ Редактировать ]
В четверг, 12 августа, в Турции взяли под контроль все пожары, которые бушевали в течение последних недель. Местные жители могут постепенно переходить к нормальному ритму жизни, сообщает телерадиокомпания Bayrak.
"Мы стали единым сердцем для наших лесов с нашей любимой нацией во время катастрофы. Мы взяли все пожары под контроль", - заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.
Также министерство приняло решение закрыть поврежденные государственные охотничьи угодья в городах Анталия и Мугла на следующие два года.
Согласно информации местного метеорологического центра, в ближайшие дни в Турции ожидаются сильные дожди.
Ранее мы писали о том, что в Алжире "зверствуют" смертоносные лесные пожары.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире
по теме
Люди, що відпочивали в районі Мармарису, повідомили на гарячу лінію консульства про наближення вогню до готелю. Їх із небезпечної території вивезли морем
Вогонь вирує від Італії і до Туреччини. Приборкати його заважає і хвиля нестерпної спеки. У Греції зафіксували 46.3 градуси на термометрів
Це відео опублікували місцеві ЗМІ. Відпочивальники з валізами тікають із небезпечного району. Дороги - перекриті. Людей із зони лиха - забирають яхтами та човнами
Травмованих сотні й вогонь не вщухає. Напередодні з п'ятизіркових готелів Бодрума почали вивозити туристів
Огонь на греческом Пелопоннесе вспыхнул в субботу вблизи города Патры, который за 200 километров до Афин