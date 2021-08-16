Вблизи столицы Государства Израиль Иерусалима случился масштабный лесной пожар. В настоящее время выгорело 17 тысяч квадратных метров насаждений. Об этом сообщает портал Vesti.co.il.

Сейчас с огнем борются семь десятков пожарных автомобилей, а также 12 единиц пожарного воздушного транспорта. Пожарная охрана Израиля рапортует о большом прогрессе в борьбе с огнем, однако пока ситуацию не удается полностью контролировать.

Отмечается, что также, по словам начальника Иерусалимского округа полиции генерала Дорона Турджеманпока, перед пожарными командами города стоит только 2 задачи - потушить огонь и как можно быстрее вернуть эвакуированных жителей.

🇮🇱 The huge forest fire west of #Jerusalem now. Thousands are being evacuated from the villages and communities in its path. 10 fire fighting planes and firemen from across the country are battling the blaze thats out of control. #PrayForJerusalem pic.twitter.com/lBoGgpwMo1 — Eretz Israel (@EretzIsrael) August 15, 2021

Читайте также, в Европе сразу в нескольких странах не утихают сильные лесные пожары. Набирают обороты и лесные пожары в Хорватии, горят пять сотни гектаров лесов и кустарников и потушить пламя не удается, пожар приблизился к населенным пунктам и трассы государственного значения.

Кроме того, в Греции, из-за аномальной жары, продолжают бушевать страшные лесные пожары. Десятки гектаров лесных массивов уже полностью объяты пламенем, по данным нескольких источников, в некоторых местах температура воздуха доходит до 44 градусов выше нуля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.