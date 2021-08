Вблизи столицы Государства Израиль Иерусалима случился масштабный лесной пожар. В настоящее время выгорело 17 тысяч квадратных метров насаждений. Об этом сообщает портал Vesti.co.il.

Сейчас с огнем борются семь десятков пожарных автомобилей, а также 12 единиц пожарного воздушного транспорта. Пожарная охрана Израиля рапортует о большом прогрессе в борьбе с огнем, однако пока ситуацию не удается полностью контролировать.

Отмечается, что также, по словам начальника Иерусалимского округа полиции генерала Дорона Турджеманпока, перед пожарными командами города стоит только 2 задачи - потушить огонь и как можно быстрее вернуть эвакуированных жителей.

🇮🇱 The huge forest fire west of #Jerusalem now. Thousands are being evacuated from the villages and communities in its path. 10 fire fighting planes and firemen from across the country are battling the blaze thats out of control. #PrayForJerusalem pic.twitter.com/lBoGgpwMo1