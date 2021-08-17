На юге Франции бушуют крупные лесные пожары, в настоящее время с ними борются сотни сотрудников спасательных служб. Об этом сообщает новостное агенство Reuters.

Несмотря на аномальную жару в Средиземноморском регионе, на территории Франции не случалось никаких возгораний. Сейчас с лесными пожарами призваны сражаться 650 пожарных. Также к ликвидации привлекли пожарные воздушные суда.

Отмечается, что впервые возгорание вспыхнуло недалеко от села Гонфарон, которое находится на расстоянии 50 километров от города Сен-Тропе. Известно, что власти сделали объявление для местных жителей, чтобы те не приближались к очагам огня.

INCENDIE / VAR : La situation entre La Môle et Gassin cette nuit. (Protection Civile) pic.twitter.com/xO5Bz7nHks — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 16, 2021

Читайте также, на территории Алжира вспыхнули сильные лесные пожары, в результате которых есть погибшие и пострадавшие. Возгорания произошли в горных районах на расстоянии 100 километров от столицы страны, в настоящее время с огнем сражаются группы пожарных с помощью вертолетов.

Кроме того, в Европе сразу в нескольких странах не утихают сильные лесные пожары. Набирают обороты и лесные пожары в Хорватии, Огонь добрался до туристических регионов — пылает недалеко от города Трогир, горят пять сотни гектаров лесов и кустарников.

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