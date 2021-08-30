Зарплаты в Украине: кому платят больше всего [ Редактировать ]
В Украине за январь-июль 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников составляла 13 458 гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).
По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 21,8%.
- Зарплаты в авиационном транспорте за год выросли на 23,6% до 26 177 гривен и остаются самыми высокими в Украине.
- Высокие зарплаты также в сфере "Информация и телекоммуникации", где они выросли на 28,5 % до 24 838 гривен.
- В сфере "Финансовая и страховая деятельность" средние зарплаты выросли на 14,9% до 23 341 гривен.
- Зарплаты медиков за год выросли на 46,3% до 11 469 гривен, педагогов - на 29,8% до 11 541 гривен.
- Самые низкие зарплаты в сфере "Почтовая и курьерская деятельность", где они выросли на 18,7% до 7 919 гривен.
Ранее сообщалось, где украинцам платят самые высокие зарплаты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
У Міністерстві цифрової трансформації вважають, що в недалекому майбутньому електронну гривню можна буде використовувати для нарахування грошових субсидій
В среду, 11 августа, министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил о том, что зарплата в сфере образования в 4 тысячи долларов будет не для всех
Евросоюз исключил США и еще пять стран из списка тех государств, невакцинированные жители которых могут путешествовать по территории объединения без дополнительных ограничений
В понедельник, 30 августа, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о том, что президент Украины Владимир Зеленский везет своему американскому коллеге Джо Байдену списки пленных украинцев
Украинские спортсмены завоевали одиннадцать медалей в рамках шестого дня Паралимпиады-2020