Власти индийского штата Уттар-Прадеш распорядились отменить все занятия в школах с 1-го по 8-й класс из-за вспышки "загадочной лихорадки". Эпицентр вспышки заболевания отмечен в округе Фирозабад.

Об этом сообщает India Today.

В округе Фирозабад умерли, по разным данным, от 40 до 50 человек, большинство из них - не менее 32 - дети. Кроме того, по данным издания, еще 12 человек умерли в Матхуре и восемь в Маинпури.

Симптомы лихорадки

Болезнь характеризуется:

высокой температурой,

внезапным падением количества тромбоцитов,

сильным обезвоживанием.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх заявил, что специальные бригады медиков направляются в места, где отмечены вспышки заболевания. Образцы крови больных отправлены на исследование.

"Мы изучим эту болезнь, и будут предприняты быстрые действия. Созданы специальные группы. Властям предложено отправить машины скорой помощи, чтобы как можно быстрее доставить пациентов в больницы", - сказал Адитьянатх.

В связи со вспышкой болезни отменили занятия в школах с 1-го по 8-й класс до 6 сентября.

Также мы писали о том, что интервал между дозами вакцины CoronaVac рекомендуют сократить. После вакцинации двумя дозами с интервалом в 14 дней эффективность вакцины CoronaVac против развития симптоматической формы заболевания колебалась от 51% до 84%, эффективность против госпитализации достигала 100%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.