В Индии из-за вспышки опасной болезни закрывают школы: что происходит [ Редактировать ]
Власти индийского штата Уттар-Прадеш распорядились отменить все занятия в школах с 1-го по 8-й класс из-за вспышки "загадочной лихорадки". Эпицентр вспышки заболевания отмечен в округе Фирозабад.
Об этом сообщает India Today.
В округе Фирозабад умерли, по разным данным, от 40 до 50 человек, большинство из них - не менее 32 - дети. Кроме того, по данным издания, еще 12 человек умерли в Матхуре и восемь в Маинпури.
Симптомы лихорадки
Болезнь характеризуется:
высокой температурой,
внезапным падением количества тромбоцитов,
сильным обезвоживанием.
Главный министр штата Йоги Адитьянатх заявил, что специальные бригады медиков направляются в места, где отмечены вспышки заболевания. Образцы крови больных отправлены на исследование.
"Мы изучим эту болезнь, и будут предприняты быстрые действия. Созданы специальные группы. Властям предложено отправить машины скорой помощи, чтобы как можно быстрее доставить пациентов в больницы", - сказал Адитьянатх.
В связи со вспышкой болезни отменили занятия в школах с 1-го по 8-й класс до 6 сентября.
Также мы писали о том, что интервал между дозами вакцины CoronaVac рекомендуют сократить. После вакцинации двумя дозами с интервалом в 14 дней эффективность вакцины CoronaVac против развития симптоматической формы заболевания колебалась от 51% до 84%, эффективность против госпитализации достигала 100%.
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