На Київщині виявили схованку боєприпасів [ Редактировать ]
На Київщині виявили схованку боєприпасів.
Гранати, набої, тротилові шашки та частини зброї знайшов мешканець Броварів на території закинутої споруди і викликав поліцію. Тепер правоохоронці шукатимуть власника арсеналу. Йому загрожує до семи років за ґратами.
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