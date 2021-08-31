В ООН вимагають з'ясувати долі зниклих безвісти в ОРДЛО [ Редактировать ]
ООН звернулася до Росії через зникнення людей у тимчасово окупованому Криму.
Зокрема, представники міжнародної організації закликали припинити незаконну практику насильницьких зникнень і покарати винних. Таких випадків в ООН зафіксували 43. Це 39 чоловіків і чотири жінки. Усіх їх катували, щоби змусити давати свідчення проти себе чи інших.
Також в організації звернулися до Росії з вимогою з'ясувати долі всіх людей, зниклих безвісти в ОРДЛО з 2014 року.
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Зокрема, представники міжнародної організації закликали припинити незаконну практику насильницьких зникнень і покарати винних. Таких випадків в ООН зафіксували 43.
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