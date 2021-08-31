Во вторник, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой во время рабочего визита в США посетили Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине, открытый в ноябре 2015 года в центре Вашингтона. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства с супругой возложили символические снопики пшеницы к подножию Мемориала. После этого память жертв страшной трагедии украинского народа почтили члены официальной делегации Украины.

Глава Краевого комитета США по признанию Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа Михаил Савкив и автор проекта Мемориала архитектор Лариса Курилас ознакомили Владимира Зеленского с историей создания памятника.

Ранее мы писали о том, какие встречи проведет президент Украины во время визита в США.

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