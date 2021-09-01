Війна на Донбасі: Красногорівку обстріляли з протитанкових гармат [ Редактировать ]
Вісім обстрілів українських позицій зафіксовано минулої доби на фронті. Неподалік Красногорівки ворог атакував армійців зі 120 мінометів і протитанкових гармат МТ-12.
Бив і по околицях цього міста - у штабі кажуть, серед тамтешнього населення минулося без постраждалих. Важкі міномети противник застосував і біля Новозванівки та Мар'їнки.
А поблизу Широкиного гатив із гранатометів та кулеметів. Українські оборонці били у відповідь. Втрат серед особового складу об'єднаних сил немає.
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Біля Новозванівки противник знову застосовував 120 міномети, а поблизу Широкиного та Нью-Йорку - гранатомети та великокаліберні кулемети.
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